Главный тренер «Каролины» Бриндамор установил клубный рекорд
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:2.
Для главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора этот матч стал 100-м в клубе и лиге. Бриндамор установил клубный рекорд по количеству побед за первые 100 матчей в «Харрикейнз». Под руководством Рода «ураганы» одержали 56 побед. Прежнее достижение принадлежало Питеру Лавиолетту (53 победы в 100 матчах), ныне возглавляющему «Нэшвилл Предаторз». Топ-3 замыкает Рик Лей (46 побед).
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. В следующем матче «Каролина» сыграет с «Баффало Сэйбрз».
Бриндамор: «Каролина» понимала, что Ахо не уйдёт. Мы привлекали к себе внимание
- 12 ноября 2019
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