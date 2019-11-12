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Макканн: Кросби заменить невозможно

Макканн: Кросби заменить невозможно
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джаред Макканн ответил на вопрос о замещении выбывшего из строя из-за травмы капитана команды Сидни Кросби.

«Кросби невозможно заменить. Я буду играть в обычной манере, ничего не собираюсь менять. Мы будем стремиться к тому, чтобы создавать голевые моменты и надежно обороняться», — цитирует Макканна пресс-служба НХЛ.

В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 Б) Кросби в ходе одной смены сначала ударился о борт после столкновения с защитником «Блэкхоукс» Эриком Густафссоном, а затем неудачно заблокировал его же бросок. Шайба попала Кросби в ногу, после чего на лёд он уже не вернулся.

В сезоне-2019/20 Кросби набрал 17 (5+12) очков в 17 матчах. За карьеру в НХЛ в активе канадского форварда 1233 (451+782) балла в 960 матчах

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