Владелец «Аризоны»: Чайка поможет нам выиграть Кубок Стэнли

Владелец «Аризоны Койотс» Алекс Меруэло прокомментировал продление контракта с генеральным менеджером Джоном Чайкой. 30-летний Чайка стал генеральным менеджером «Аризоны» в 2016 году.

«Мы очень рады, что подписали новый долгосрочный контракт с Джоном. Он входит в число самых ярких и трудолюбивых генеральных менеджеров НХЛ. За последние четыре сезона он очень много сделал для нашей команды, чтобы она могла бороться за самые высокие места.

Я абсолютно убеждён, что Джон является тем самым человеком, который способен вести команду в будущее. Он поможет выиграть Кубок Стэнли для Аризоны», — приводит пресс-служба клуба заявление Меруэло.

Чайка вошёл в историю североамериканской лиги как самый молодой генеральный менеджер клуба. Он занял эту должность в 27 лет. До этого Чайка работал в «Аризоне» над анализом видеоматериалов и статистики.