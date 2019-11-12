Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Владелец «Аризоны»: Чайка поможет нам выиграть Кубок Стэнли

Владелец «Аризоны»: Чайка поможет нам выиграть Кубок Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Владелец «Аризоны Койотс» Алекс Меруэло прокомментировал продление контракта с генеральным менеджером Джоном Чайкой. 30-летний Чайка стал генеральным менеджером «Аризоны» в 2016 году.

«Мы очень рады, что подписали новый долгосрочный контракт с Джоном. Он входит в число самых ярких и трудолюбивых генеральных менеджеров НХЛ. За последние четыре сезона он очень много сделал для нашей команды, чтобы она могла бороться за самые высокие места.

Я абсолютно убеждён, что Джон является тем самым человеком, который способен вести команду в будущее. Он поможет выиграть Кубок Стэнли для Аризоны», — приводит пресс-служба клуба заявление Меруэло.

Чайка вошёл в историю североамериканской лиги как самый молодой генеральный менеджер клуба. Он занял эту должность в 27 лет. До этого Чайка работал в «Аризоне» над анализом видеоматериалов и статистики.

Генменеджер «Аризоны» посетил Санкт-Петербург
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019