Владелец «Аризоны»: Чайка поможет нам выиграть Кубок Стэнли

Владелец «Аризоны Койотс» Алекс Меруэло прокомментировал продление контракта с генеральным менеджером Джоном Чайкой. 30-летний Чайка стал генеральным менеджером «Аризоны» в 2016 году.
«Мы очень рады, что подписали новый долгосрочный контракт с Джоном. Он входит в число самых ярких и трудолюбивых генеральных менеджеров НХЛ. За последние четыре сезона он очень много сделал для нашей команды, чтобы она могла бороться за самые высокие места.
Я абсолютно убеждён, что Джон является тем самым человеком, который способен вести команду в будущее. Он поможет выиграть Кубок Стэнли для Аризоны», — приводит пресс-служба клуба заявление Меруэло.
Чайка вошёл в историю североамериканской лиги как самый молодой генеральный менеджер клуба. Он занял эту должность в 27 лет. До этого Чайка работал в «Аризоне» над анализом видеоматериалов и статистики.
- 12 ноября 2019
-
16:23
-
16:00
-
15:35
-
15:05
-
14:40
-
14:18
-
14:10
-
13:55
-
13:30
-
13:10
-
12:55
-
12:31
-
12:15
-
12:00
-
11:31
-
11:27
-
11:15
-
11:00
-
10:53
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:31
-
09:04
-
09:00
-
08:39
-
08:27
-
08:10
-
07:55
-
07:30
-
07:10
-
06:43
-
06:31
-
06:23
-
06:13