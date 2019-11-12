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«Металлург» — «Трактор»: стали известны составы команд

«Металлург» — «Трактор»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 12 ноября, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Металлург»:

Кошечкин (Галимов);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;
Бирюков — Яковлев, Потехин — Расмуссен — О'Делл;
Дронов — Матушкин, Буйницкий — Локтионов — Кулёмин;
Бирюков, Рожков, Дорофеев — Любимов — Рожков.

«Трактор»:

Демченко (Федотов);
Бэйлен — Калинин, Гика — Седлак — Щербак;
Исаев — Виртанен, Кэлоф — Малыхин — Кравцов;
Бородкин — Меньшиков, Авцин — Карлин — Лисин;
Терещенко, Ясинский, Коньков — Шолохов — Косов.

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