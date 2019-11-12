Защитник «Локомотива» Марков пропустит около месяца из-за травмы

Защитник ярославского «Локомотива» Андрей Марков выбыл из-за травмы до середины декабря. Напомним, ветеран успел провести только один матч за «железнодорожников» после подписания контракта с клубом.



«Защитник Андрей Марков выбыл из-за травмы до Кубка Первого канала. В матче с нижегородским „Торпедо“ ему в ногу попала шайба», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе клуба.



Напомним, Кубок Первого канала пройдёт с 12 по 15 декабря.



В прошлом сезоне 40-летний Марков выступал в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс». В регулярном чемпионате защитник провёл 49 матчей, записав на свой счёт 14 (2+12) баллов при показателе полезности «+13» и 20 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 21 с половиной минуты за игру. В четырёх играх Кубка Гагарина Марков очков не набрал, завершив плей-офф с показателем полезности «-5».

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