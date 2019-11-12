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ЦСКА — «Спартак»: стали известны составы на московское дерби

ЦСКА — «Спартак»: стали известны составы на московское дерби
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы ЦСКА и «Спартака» на московское дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 12 ноября, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА:

Юханссон (Сорокин);
Науменков — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Шалунов — Светлаков — Окулов;
Дальбек — Робинсон, Секач — Калинин — Попов;
Романов, Слепышев — Карнаухов — Телегин.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Виклунд — Херсли, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;
Рылов — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Мусин — Кутейкин, Галимов — Юньков — Столяров;
Гончаров, Никишин, Кокарев — Аркалов — Котляревский.

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