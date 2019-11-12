ЦСКА — «Спартак»: стали известны составы на московское дерби

Стали известны составы ЦСКА и «Спартака» на московское дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 12 ноября, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Науменков — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Шалунов — Светлаков — Окулов;

Дальбек — Робинсон, Секач — Калинин — Попов;

Романов, Слепышев — Карнаухов — Телегин.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Виклунд — Херсли, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;

Рылов — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;

Мусин — Кутейкин, Галимов — Юньков — Столяров;

Гончаров, Никишин, Кокарев — Аркалов — Котляревский.