Крикунов: «Динамо» хотело как лучше — получилось как всегда. Нам нужен защитник

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (3:6).
«Скажем так, только болельщики у нас сегодня играли на полную, а не наши игроки. К сожалению, только сегодня мы собрались в полном составе. Вчера вечером олимпийцы приехали, утром только первую тренировку провели. Даже не тренировку, а раскатку.
Более-менее Петерссон выздоровел, Индрашис сыграл первый матч за клуб после сборной. Вроде бы это звено на раскатке выглядело более-менее, но для игры этого мало, хотя гол они и забили. Люди из олимпийской сборной — Игумнов и Брюквин — выпадали сегодня. Но что делать? У нас есть день, чтобы перестроиться. Хотели сделать как лучше, а получилось как всегда.
Нам требуется защитник. Григорьев 14-го числа начинает тренироваться на полную, но играть он сможет только с 20 ноября», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 12 ноября 2019
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