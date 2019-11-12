И. Зубов: что за вопрос – не боюсь ли, что Знарка заберут в СКА? Давайте другой

Нападающий «Спартака» Илья Зубов поделился впечатлениями от выигранного матча с ЦСКА (3:2 ОТ).



«Слышал о серии с ЦСКА. Всему когда-то бывает конец, хорошо, что сегодня это случилось. Все ребята молодцы, старались, бились, хорошо сыграли. Хорошо поработали в паузу, первая игра после 10 дней, было немного тяжеловато сначала. Вроде казалось, что легко начали, две забили, хотя это чемпионы, с ними играть тяжело. Хорошо, что выиграли. Второе место на Западе? Хочется быть первым, это спорт, всегда хочется побеждать. Естественно, это хорошо для нас, будем стараться держать эту планку.



Готовил свой дубль на сегодня? Раз в год и вилы стреляют, так бывает. В моменте с первой шайбой увидел, что вратарь сидит, попытался попасть и попал. Мой гол в овертайме долго смотрели, естественно, переживаешь. Ты либо выиграл, либо продолжаешь играть. Надеялся, что всё чисто было, а узнал об этом, когда объявили.



Часто спрашивают, почему «Спартак» лучше играет с командами, которые выше в таблице и не очень с теми, кто внизу. Следующая – Рига, будет хорошая проверка для нас.



Гудачеку сегодня одни похвалы. Человек старался всю игру, он молодец, рад за него.



Не боюсь ли, что Знарка заберут в СКА? Что это за вопрос? Давайте другой», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Спартак» впервые за 6 лет выиграл у ЦСКА! Всё решил гол на последней минуте ОТ Дубль у победителей оформил Илья Зубов, а Юлиус Гудачек совершил уйму спасений.