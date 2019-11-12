Потайчук: Подколзин — «джокер» молодёжной сборной, универсальный игрок

Известный тренер Андрей Потайчук высоко оценил подготовку молодёжной сборной России и назвал заслуженной победу над сборной OHL (3:2 Б) в четвёртом матче суперсерии.
«В Канаде, где другой часовой пояс, огромная разница во времени, играть крайне тяжело. Далеко не каждый может легко перестроиться, кто-то и вовсе мучается во время акклиматизации и никак не может показать тот хоккей, на который способен. Условия для нашей сборной непростые, тем не менее ребята — молодцы. Пока из четырех матчей выиграли два, впереди ещё два матча. Надеюсь, завершим серию на мажорной ноте. Ребята в каждой игре проявляют характер, бьются на каждом участке площадки.
В четвертой встрече порадовал Василий Подколзин. Наконец-то он отыграл так, как от него ждут. Надеюсь, на пик формы он выйдет к старту молодёжного чемпионата мира. Он универсальный игрок, способный сыграть на любой позиции в атаке. Назвал бы его «джокером» команды. Да, пока забить ему не удалось, но проход через всю площадку был просто фантастическим, он помог нам забить важный гол, сравнять счёт в начале третьего периода», — сказал Потайчук «Чемпионату».
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