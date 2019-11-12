Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Потайчук: Подколзин — «джокер» молодёжной сборной, универсальный игрок

Потайчук: Подколзин — «джокер» молодёжной сборной, универсальный игрок
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Известный тренер Андрей Потайчук высоко оценил подготовку молодёжной сборной России и назвал заслуженной победу над сборной OHL (3:2 Б) в четвёртом матче суперсерии.

«В Канаде, где другой часовой пояс, огромная разница во времени, играть крайне тяжело. Далеко не каждый может легко перестроиться, кто-то и вовсе мучается во время акклиматизации и никак не может показать тот хоккей, на который способен. Условия для нашей сборной непростые, тем не менее ребята — молодцы. Пока из четырех матчей выиграли два, впереди ещё два матча. Надеюсь, завершим серию на мажорной ноте. Ребята в каждой игре проявляют характер, бьются на каждом участке площадки.

В четвертой встрече порадовал Василий Подколзин. Наконец-то он отыграл так, как от него ждут. Надеюсь, на пик формы он выйдет к старту молодёжного чемпионата мира. Он универсальный игрок, способный сыграть на любой позиции в атаке. Назвал бы его «джокером» команды. Да, пока забить ему не удалось, но проход через всю площадку был просто фантастическим, он помог нам забить важный гол, сравнять счёт в начале третьего периода», — сказал Потайчук «Чемпионату».

Мастера камбэков и буллитов! Россия нанесла ответный удар канадцам в Суперсерии
Наша молодёжка дважды отыгрывалась, а затем сняла все вопросы о победителе, забив три буллита из трёх. Счёт в серии стал равным.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019