И. Никитин: мы разобрались, почему ЦСКА играет не очень уверенно

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (2:3 ОТ) .
«Поблагодарили ребят за концовку. Сражались до конца. Трудно говорить, повезло или нет „Спартаку“ в овертайме. Были хорошие моменты, было достаточно и моментов, которые нужно корректировать.
У Телегина небольшое повреждение, ничего серьёзного.
Шайб, как у Попова, нам действительно немного не хватает в последнее время. Обращаем на это внимание. Были ситуации, когда не особо заставлял ребят такие шайбы забивать. Но подобные матчи как раз мотивируют на такие шайбы. И Попов показал, как надо это делать.
Конечно, мы разобрались, почему в последних матчах играем не очень уверенно. Были и тактические занятия, и объяснения, в чём проблема. Думаю, ребята это понимают. Есть, над чем поработать. Это мы и делаем. Это процесс не одного дня», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 12 ноября 2019
-
22:53
-
22:48
-
22:44
-
22:36
-
22:32
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:18
-
22:17
-
22:06
-
22:03
-
22:02
-
21:58
-
21:54
-
21:46
-
21:44
-
21:35
-
21:27
-
21:21
-
21:13
-
21:10
-
21:05
-
20:47
-
20:37
-
20:19
-
20:01
-
19:40
-
19:31
-
19:15
-
19:11
-
19:09
-
19:02
-
18:55
-
18:44