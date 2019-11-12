И. Никитин: мы разобрались, почему ЦСКА играет не очень уверенно

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (2:3 ОТ) .



«Поблагодарили ребят за концовку. Сражались до конца. Трудно говорить, повезло или нет „Спартаку“ в овертайме. Были хорошие моменты, было достаточно и моментов, которые нужно корректировать.



У Телегина небольшое повреждение, ничего серьёзного.



Шайб, как у Попова, нам действительно немного не хватает в последнее время. Обращаем на это внимание. Были ситуации, когда не особо заставлял ребят такие шайбы забивать. Но подобные матчи как раз мотивируют на такие шайбы. И Попов показал, как надо это делать.



Конечно, мы разобрались, почему в последних матчах играем не очень уверенно. Были и тактические занятия, и объяснения, в чём проблема. Думаю, ребята это понимают. Есть, над чем поработать. Это мы и делаем. Это процесс не одного дня», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

«Спартак» впервые за 6 лет выиграл у ЦСКА! Всё решил гол на последней минуте ОТ Дубль у победителей оформил Илья Зубов, а Юлиус Гудачек совершил уйму спасений.