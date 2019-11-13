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Панарин продлил результативную серию до 9 матчей, повторив личный рекорд в НХЛ

Панарин продлил результативную серию до 9 матчей, повторив личный рекорд в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей на Адама Фокса, благодаря чему продлили результативную серию до девяти матчей. Такой продолжительной серии у него не было с далёкого сезона-2016/17, когда он играл ещё за «Чикаго Блэкхоукс». Таким образом, Артемий повторил личный рекорд в НХЛ по результативной серии.

Статистика Артемия Панарина в регулярном сезоне-2019/20

«Рейнджерс» одержали третью победу за последние четыре матча. «Питтсбург» в свою очередь потерпел первое поражение за последние три игры.

Панарин обогнал Кучерова по очкам за первые пять сезонов в НХЛ
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