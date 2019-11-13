Салливан: «Питтсбург» не был готов к матчу с «Рейнджерс», а они были готовы

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ).
«Питтсбург» не был готов к матчу, а они были готовы. «Рейнджерс» полностью переиграли нас в стартовом периоде. Отдаю должное парням, что они сумели собраться и отыграться. Но трудно играть, когда у вас отставание в две шайбы. Да, сегодня сумели отыграться, но нужно вынести урок, что матч продолжается все 60 минут.
Хорошее ощущение от того, что реализовали большинство. Я счастлив за команду. Мы боролись сами с собой, знаю, что парни очень хотели наконец реализовать лишнего. Забили не самую красивую шайбу, но обычно так и происходит. Собираемся зацепиться за этот момент и идти дальше», — приводятся слова Салливана в «твиттере» Pens Inside Scoop.
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