Сможет ли «Амур» впервые в КХЛ обыграть СКА на домашнем льду?

Сегодня, 13 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча регулярного чемпионата.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Амур» — СКА;

— «Куньлунь Ред Стар» — «Йокерит»;

— «Автомобилист» — ХК «Сочи»;

— «Динамо» Мн — «Витязь».

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.

Центральный матч игрового дня состоится в Хабаровске, где «Амур» примет СКА. Хабаровский клуб ещё ни разу в истории КХЛ не обыгрывал «армейцев» Санкт-Петербурга на домашнем льду. В свою очередь команда Алексея Кудашова с 13 октября не выигрывала в основное время, одержав за месяц всего три победы.