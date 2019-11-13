Сможет ли «Амур» впервые в КХЛ обыграть СКА на домашнем льду?
Сегодня, 13 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча регулярного чемпионата.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Амур» — СКА;
— «Куньлунь Ред Стар» — «Йокерит»;
— «Автомобилист» — ХК «Сочи»;
— «Динамо» Мн — «Витязь».
Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.
Центральный матч игрового дня состоится в Хабаровске, где «Амур» примет СКА. Хабаровский клуб ещё ни разу в истории КХЛ не обыгрывал «армейцев» Санкт-Петербурга на домашнем льду. В свою очередь команда Алексея Кудашова с 13 октября не выигрывала в основное время, одержав за месяц всего три победы.
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Регулярный чемпионат возобновляется после паузы на Евротур.
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