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Генменеджер «Кингз»: Ковальчук был отправлен в запас. Увы, про это рано узнали

Генменеджер «Кингз»: Ковальчук был отправлен в запас. Увы, про это рано узнали
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:1) прокомментировал информацию о выводе российского нападающего Ильи Ковальчука из основного состава.

«Что теперь с ним будет? Я не знаю состава на четверг, не знаю, какой состав будет в субботу. Я знаю состав на сегодня. Ковальчук был отправлен в запас. К сожалению, все об этом узнали ещё до предматчевой раскатки.

Мы идём на последнем месте, поэтому пошли на многочисленные перестановки в составе. Мы делали это с Тайлером Тоффоли, мы делали подобное с Николаем Прохоркиным. Сегодня вечером то же самое случилось и с Адрианом Кемпе. Ищем сочетания, которые сработают и будут забивать голы», — цитирует Блэйка Los Angeles Times.

Главный тренер «Кингз» рассказал о ситуации с отправлением Ковальчука в запас
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