Главный тренер «Кингз» рассказал о ситуации с отправлением Ковальчука в запас

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:1) прокомментировал информацию о выводе российского нападающего Ильи Ковальчука из основного состава.
«Он в команде. И так же, как и у других игроков, у него будет шанс вернуться. Мы должны относиться к нему как к любому другому игроку команды», — приводит слова Маклеллана клубная журналистка Лиза Дилльман.
Ковальчук не забивает на протяжении восьми матчей и за четыре последние встречи записал на свой счёт всего одну результативную передачу.
В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард принял участие в 16 матчах, набрав 9 (3+6) баллов при показателе полезности "-10" и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводит на площадке около 15 с половиной минут за матч.
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