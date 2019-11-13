Житник: Черри стала скучна НХЛ — и он сорвался, выпустив пар не в хоккейной теме

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал недавнее увольнение телеведущего Дона Черри, который в прямом эфире раскритиковал канадских иммигрантов за то, что они не хотят носить красные маки в память о погибших военных.

«Честно говоря, вряд ли это сенсация. Дон Черри — легенда хоккейной Канады последних 30 лет, в 90-е годы во многих городах в субботу вечером улицы пустели, ведь по ТВ шёл очередной выпуск его программы. Черри всегда был фанатом силового хоккея, симпатизировал бойцам, высмеивал мягких игроков и симулянтов.

Мне показалось, что в последние годы НХЛ стала ему скучна — драки в лиге практически исчезли, народ стал предельно корректным, любой силовой приём на грани фола приводил к дисквалификации. Такие изменения, по сути, лишали Черри его хлеба, драйв терялся. Он уходил от обсуждения игры, начинал докапываться до мелочей, например до празднований голов, «птички» Кузнецова. При этом жёсткой критики лиги позволить себе не мог, корпоративная этика в Северной Америке превыше всего. В итоге Черри сорвался, выпустив пар вообще не в хоккейной теме, — и тут же был уволен.

Он не сказал чего-то криминального? Это европейское понимание проблемы. В Канаде, в том же Торонто, где Черри работал, иммигрантов всё больше, они инвестируют в экономику, к ним в стране и городе очень толерантное отношение. Решение телеканала вряд ли кого-то удивило — ведь по меркам Северной Америки это было очень жёсткое выступление», — цитирует Житника Russia-Hockey.