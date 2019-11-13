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Вернер — о феерическом дебюте в НХЛ: ключ для меня — отличная карма

Вернер — о феерическом дебюте в НХЛ: ключ для меня — отличная карма
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Адам Вернер после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:0) прокомментировал невероятный дебют в НХЛ.

Уже на 31-й секунде матча тренерскому штабу «Колорадо» пришлось производить замену голкипера — место получившего травму Павла Францоуза в воротах занял Вернер. Шведский голкипер является номинально третьим вратарём «Эвеланш». Он парировал 40 бросков, благодаря чему наряду с Францоузом оформил первый комбинированный шат-аут в карьере.

«Надо иметь мечту, большую мечту, работать ради неё и быть готовым в случае шанса. У меня получился хороший старт, был лёгкий бросок, после чего я почувствовал шайбу. Ребята мне тоже, конечно, очень помогали. Конечно, нервы были. Но я очень быстро вошёл в игру и постарался получать удовольствие. Хотя вообще ключ для меня — отличная карма и выбор позиции», — цитирует Вернера пресс-служба НХЛ.

Францоуз и Вернер оформили первый комбинированный шат-аут в карьере в НХЛ
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