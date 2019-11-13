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Кудашов: скорее всего, Швец-Роговой и Якупов в следующем матче не сыграют

Кудашов: скорее всего, Швец-Роговой и Якупов в следующем матче не сыграют
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с хабаровским «Амуром» (3:1) и рассказал о состоянии травмированных хоккеистов «армейцев».

«Всегда приятно играть в Хабаровске. Полные трибуны. Отмечу, что на них и болельщики СКА были представлены сегодня, отдельное им спасибо. По игре – в начале движение было плохим, но потом разбегались. Единственный негатив – игра «пять на три».

Повреждения форвардов Швеца-Рогового и Якупова? Не хочу опережать события, посмотрим, что скажут врачи, но, скорее всего, в следующем матче они участия не примут», — приводит слова специалиста официальный сайт КХЛ.

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