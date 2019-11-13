С. Зубов: очень ценю, что «Даллас» решил вывести из обращения мой номер

Известный в прошлом защитник Сергей Зубов прокомментировал известие о том, что клуб НХЛ «Даллас Старз» выведет его номер из обращения.
«Замечательное известие. Очень ценю это. Для меня было честью играть за команду в течение длительного времени… И это очень радостные новости для моей семьи, друзей, моих партнёров. В этом есть и их заслуга», — приводит слова Зубова официальный сайт НХЛ.
Зубов перешёл в «Даллас» в 1996 году, после чего выступал за клуб на протяжении 12 сезонов, вплоть до возвращения в Россию. Участник трёх Матчей всех звёзд НХЛ (1998, 1999, 2000). В 2013 году, в год 20-летия «Даллас Старз», Зубов был избран болельщиками клуба в символическую сборную команды всех времён. Зубов, являющийся одним из лидеров в истории «Старз» по многим статистическим показателям, получил место в первой паре этой символической сборной.
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