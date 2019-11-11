Первый русский после Буре! «Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова

Итак, уже второй воспитанник школы московских «армейцев» войдёт в историю Национальной лиги. 56-й номер легендарного русского защитника Сергея Зубова, отпраздновавшего 22 июля 2019 года своё 49-летие, официально выведут из обращения в клубе НХЛ «Даллас Старз».

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Далласа».

Зубов начал выступать за океаном с 1992 года, когда перебрался из московского ЦСКА в США. Первой командой Сергея в НХЛ стал клуб «Нью-Йорк Рейнджерс». Зубов дебютировал в НХЛ 6 декабря этого же года в игре с «Торонто Мэйпл Лифс». В сезоне-1993/94 Зубов стал лучшим по результативности в «Рейнджерс» и вторым в НХЛ среди игроков обороны, набрав 89 (12+77) очков в 78 играх. Этот результат является рекордным для Зубова за один сезон.

С 1995 по 1996 годы Зубов выступал за «Питтсбург», а затем наступил главный этап в карьере игрока обороны. С 1996 по 2009 год Сергей носил «джерси» клуба «Даллас Старз», в котором россиянина помнят и любят по сей день. Не зря болельщики «звёзд» в 2013 году в честь 20-летия франшизы «Далласа» включили россиянина в первую пару защитников символической сборной «Старз» всех времён.

О рекордах результативности Зубова в «Далласе» можно говорить долго. Этот защитник всегда отличался своим умом на льду, умением грамотно выбрать позицию, мощнейшим броском и регулярными подключениями в атаку. Зубов трижды участвовал в Матчах всех звёзд НХЛ и стал, без сомнения, одним из величайших русских за всю историю лиги.

Сергей Зубов дважды завоёвывал Кубок Стэнли – в 1994 году с «Рейнджерс» и в 1999-м году с «Далласом». Не остался хоккеист и без олимпийского золота, завоёванного в Альбервиле в 1992 году.

Первым же «армейцем» и россиянином, чей номер вывели из обращения в НХЛ, стал форвард Павел Буре. «Десятку» Русской ракеты увековечили под сводами арены «Ванкувера». Хочется верить, что помимо Буре и Зубова в скором времени появятся и другие российские игроки, которых удостоят подобной почести.

Возвращаясь к Зубову отметим, что он завершил профессиональную карьеру в 2011 году, выступая уже в России за питерский СКА. Далее в городе на Неве началась тренерская карьера известного россиянина. Затем, с 2017 по 2019 год, Зубов работал главным тренером ХК «Сочи», откуда был уволен 12 октября 2019 года.

Зубов уволен из «Сочи». Ему не простили поражения и отсутствие плана Поднимать южан из ямы будет Леонид Береснев.

«Я принял клуб два с половиной года назад. За прошедшие два сезона мы справлялись с поставленной задачей оба года. С нашим бюджетом и с нашими возможностями мы проделали хорошую работу. В этом сезоне было предостаточно времени, чтобы выправить ситуацию.

В межсезонье мы потеряли по разным причинам многих ведущих игроков, произошли изменения в руководстве клуба, в тренерском штабе. Многие новые ребята ещё не успели адаптироваться. Был ряд поражений, но они были и раньше, как и провальные серии. Мы всегда находили решения этих проблем. Сейчас руководство ХК «Сочи» сделало свой выбор, им виднее. Могу пожелать команде удачи и побед. Спасибо болельщикам за поддержку, мы чувствовали тёплое отношение к себе», — прокомментировал Зубов свой уход «Чемпионату».

Но никакой трагедии для Зубова не произошло. Помимо вывода из обращения номера в «Далласе», Сергея включили в Зал славы в Торонто, в котором защитник стал 10-м отечественным спортсменом после Тарасова, Третьяка, Фетисова, Харламова, Ларионова, Буре, Фёдорова, Макарова и Якушева.

«Самый недооценённый игрок НХЛ». Сергей Зубов – в Зале хоккейной славы Легендарный защитник и двукратный обладатель Кубка Стэнли получил заслуженное признание.

Кроме того, после увольнения из «Сочи» Зубов вернулся в организацию «Далласа». Россиянин будет смотреть матчи «Старз» и помогать советом генеральному менеджеру клуба Джиму Ниллу. Так что без работы и без дела прославленный ветеран точно не останется.