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Клуб НХЛ «Даллас Старз» выведет номер Сергея Зубова из обращения

«Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова
Павел Панышев
Первый русский после Буре! «Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова
Великого защитника удостоили большой чести.
Хоккей / НХЛ 0

Итак, уже второй воспитанник школы московских «армейцев» войдёт в историю Национальной лиги. 56-й номер легендарного русского защитника Сергея Зубова, отпраздновавшего 22 июля 2019 года своё 49-летие, официально выведут из обращения в клубе НХЛ «Даллас Старз».

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Далласа».

Зубов начал выступать за океаном с 1992 года, когда перебрался из московского ЦСКА в США. Первой командой Сергея в НХЛ стал клуб «Нью-Йорк Рейнджерс». Зубов дебютировал в НХЛ 6 декабря этого же года в игре с «Торонто Мэйпл Лифс». В сезоне-1993/94 Зубов стал лучшим по результативности в «Рейнджерс» и вторым в НХЛ среди игроков обороны, набрав 89 (12+77) очков в 78 играх. Этот результат является рекордным для Зубова за один сезон.

С 1995 по 1996 годы Зубов выступал за «Питтсбург», а затем наступил главный этап в карьере игрока обороны. С 1996 по 2009 год Сергей носил «джерси» клуба «Даллас Старз», в котором россиянина помнят и любят по сей день. Не зря болельщики «звёзд» в 2013 году в честь 20-летия франшизы «Далласа» включили россиянина в первую пару защитников символической сборной «Старз» всех времён.

О рекордах результативности Зубова в «Далласе» можно говорить долго. Этот защитник всегда отличался своим умом на льду, умением грамотно выбрать позицию, мощнейшим броском и регулярными подключениями в атаку. Зубов трижды участвовал в Матчах всех звёзд НХЛ и стал, без сомнения, одним из величайших русских за всю историю лиги.

Сергей Зубов дважды завоёвывал Кубок Стэнли – в 1994 году с «Рейнджерс» и в 1999-м году с «Далласом». Не остался хоккеист и без олимпийского золота, завоёванного в Альбервиле в 1992 году.

Первым же «армейцем» и россиянином, чей номер вывели из обращения в НХЛ, стал форвард Павел Буре. «Десятку» Русской ракеты увековечили под сводами арены «Ванкувера». Хочется верить, что помимо Буре и Зубова в скором времени появятся и другие российские игроки, которых удостоят подобной почести.

Возвращаясь к Зубову отметим, что он завершил профессиональную карьеру в 2011 году, выступая уже в России за питерский СКА. Далее в городе на Неве началась тренерская карьера известного россиянина. Затем, с 2017 по 2019 год, Зубов работал главным тренером ХК «Сочи», откуда был уволен 12 октября 2019 года.

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«Я принял клуб два с половиной года назад. За прошедшие два сезона мы справлялись с поставленной задачей оба года. С нашим бюджетом и с нашими возможностями мы проделали хорошую работу. В этом сезоне было предостаточно времени, чтобы выправить ситуацию.

В межсезонье мы потеряли по разным причинам многих ведущих игроков, произошли изменения в руководстве клуба, в тренерском штабе. Многие новые ребята ещё не успели адаптироваться. Был ряд поражений, но они были и раньше, как и провальные серии. Мы всегда находили решения этих проблем. Сейчас руководство ХК «Сочи» сделало свой выбор, им виднее. Могу пожелать команде удачи и побед. Спасибо болельщикам за поддержку, мы чувствовали тёплое отношение к себе», — прокомментировал Зубов свой уход «Чемпионату».

Но никакой трагедии для Зубова не произошло. Помимо вывода из обращения номера в «Далласе», Сергея включили в Зал славы в Торонто, в котором защитник стал 10-м отечественным спортсменом после Тарасова, Третьяка, Фетисова, Харламова, Ларионова, Буре, Фёдорова, Макарова и Якушева.

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Кроме того, после увольнения из «Сочи» Зубов вернулся в организацию «Далласа». Россиянин будет смотреть матчи «Старз» и помогать советом генеральному менеджеру клуба Джиму Ниллу. Так что без работы и без дела прославленный ветеран точно не останется.

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