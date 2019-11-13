Соботка выбыл на 4-6 недель после хита Кучерова, вызвавшего шум в Америке

Форвард «Баффало Сэйбрз» Владимир Соботка получил серьёзную травму после силового приёма российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. По сообщению официального сайта «клинков», Соботка выбыл на срок от четырёх до шести недель. Напомним, россиянин не получил за свои действия никакого наказания, но большая часть экспертов и болельщиков в НХЛ осудили действия Кучерова.



Эпизод произошёл в ходе первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в Стокгольме. Чешский нападающий ушёл в раздевалку и не смог продолжить встречу. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Джона Купера, а Кучеров забросил пятую шайбу в сезоне.

Посмотреть видео эпизода можно на канале Sportsnet в YouTube.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги