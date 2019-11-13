Фрейзер: разочаровывающий вечер, удаления губят «Куньлунь»

Главный тренер китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с финским «Йокеритом» (2:3).



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Разочаровывающий вечер. Ты играешь так хорошо два периода и не можешь реализовать свои моменты, потом получаешь пару ненужных удалений и даёшь сопернику шанс, который он использует… Это был тяжёлый матч для нас. Матч, который мы должны были выигрывать. Но опять мы не можем забить, и это нас губит. И удаления… Мы в последнее время избавились от них, но сегодня опять схватили парочку, и они дорого нам обошлись», — приводит слова специалиста официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Куньлунь» потерпел домашнее поражение от «Йокерита»