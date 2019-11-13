Илья Ковальчук вышел на тренировку с «Лос-Анджелесом»

Нападающий Илья Ковальчук принимает участие в тренировке клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джек Харрис. Форвард не получил места ни в одном из основных звеньев. Напомним, несколько североамериканских СМИ сообщили, что «короли» могут расторгнуть контракт с россиянином. Накануне стало известно, что нападающий выведен из основного состава.



Ковальчук не забивает на протяжении восьми матчей и за четыре последние встречи записал на свой счёт всего одну результативную передачу.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард принял участие в 16 матчах, набрав 9 (3+6) баллов при показателе полезности "-10" и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводит на площадке около 15 с половиной минут за матч.

«Больно видеть Ковальчука в такой ситуации, может, его хотят проучить?» Фетисов, Быков, Николишин и Назаров – о выводе Ильи из состава «Лос-Анджелеса».