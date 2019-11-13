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Доус: «Автомобилист» был вдохновлён, что начал снова играть

Доус: «Автомобилист» был вдохновлён, что начал снова играть
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус поделился впечатлениями от победы над ХК «Сочи» (5:1).

«Игра складывалась не так просто, как может показаться по итоговому счёту. Два гола мы забили на последних секундах, а матч протекал очень тяжело. Здорово, что мы начали новый этап сезона с победы и доставили удовольствие своим болельщикам. Мы были вдохновлены тем, что начали снова играть. Десять дней без игр! Успели соскучиться и с радостью выходили на лёд. Дубль на моём счету – большая удача, замечательно, что так получилось, большего и желать было нельзя. Нам очень повезло, что сумели забить при игре в меньшинстве. Такое не часто случается, а тут произошло дважды. Это и везение, и большая работа», — цитирует Доуса официальный сайт КХЛ.

«Автомобилист» одержал третью победу подряд, обыграв «Сочи»
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