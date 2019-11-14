Бобровский — о матче с «Бостоном»: я недоволен собой и не ищу оправданий
Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал свою неудачную игру с «Бостон Брюинз». В середине второго периода, при счёте 0:4, россиянин был заменён. В оставшееся время матча его команда забросила четыре безответные шайбы, после чего выиграла по буллитам (5:4).
«Я недоволен собой и не ищу оправданий. При этом я верю, что только работая над собой, ты становишься лучше.
Именно это я и стараюсь делать, несмотря ни на что. И надеюсь, это в итоге отразится на моих показателях», – цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне на счету Бобровского 15 матчей, в которых он совершил один шатаут. Во «Флориду» Сергей перебрался этим летом — его предыдущим клубом был «Коламбус Блю Джекетс».
Бобровский снова не доиграл матч. Без него «Флорида» сделала яркий камбэк
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