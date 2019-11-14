Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Белоусов: все прекрасно понимают, в какой сейчас ситуации «Автомобилист»

Белоусов: все прекрасно понимают, в какой сейчас ситуации «Автомобилист»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Автомобилиста» Георгий Белоусов поделился эмоциями после победы в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над «Сочи» (5:1).

«Два периода не очень хорошо играли. Не могу до конца понять, с чем это связано, но, возможно, перерыв сказывался. Рады, что в третьем периоде удалось перевернуть игру, забросить много шайб и выиграть.

Все прекрасно понимают, в какой мы ситуации, нам сейчас нельзя оступаться, двигаться нужно только вперед. В перерыве поговорили с ребятами и переломили ситуацию. Начали получать удовольствие от игры, играть в пас, не было вот этого «бей, беги, окружай ворота!» — все знали, кто куда бежит и что делать с шайбой. Друг под друга открывались и хорошо комбинировали, это главное.

Шайбы в меньшинстве? Такое не нарабатывается — дело случая. Но ребята забили, молодцы!» — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

«Автомобилист» одержал третью победу подряд, обыграв «Сочи»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019