Белоусов: все прекрасно понимают, в какой сейчас ситуации «Автомобилист»

Нападающий «Автомобилиста» Георгий Белоусов поделился эмоциями после победы в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над «Сочи» (5:1).
«Два периода не очень хорошо играли. Не могу до конца понять, с чем это связано, но, возможно, перерыв сказывался. Рады, что в третьем периоде удалось перевернуть игру, забросить много шайб и выиграть.
Все прекрасно понимают, в какой мы ситуации, нам сейчас нельзя оступаться, двигаться нужно только вперед. В перерыве поговорили с ребятами и переломили ситуацию. Начали получать удовольствие от игры, играть в пас, не было вот этого «бей, беги, окружай ворота!» — все знали, кто куда бежит и что делать с шайбой. Друг под друга открывались и хорошо комбинировали, это главное.
Шайбы в меньшинстве? Такое не нарабатывается — дело случая. Но ребята забили, молодцы!» — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.
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