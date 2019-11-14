АХЛ: Данил Юртайкин забил первый гол в Северной Америке
В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Сан-Диего Гуллз» принимал «Сан-Хосе Барракуда». Матч завершился разгромной победой хозяев со счётом 7:3.
В составе фарм-клуба «Сан-Хосе Шаркс» заброшенной шайбой отметился Данил Юртайкин. Для российского форварда этот гол стал первым в Северной Америке.
Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сан-Хосе Барракуда».
Данил начинал нынешний сезон в главной команде. Юртайкин сыграл за «Шаркс» четыре матча, в которых не отметился результативными действиями при показателе полезности "-1". В среднем за матч он проводил на льду ровно 13 минут. В семи матчах регулярного чемпионата АХЛ в активе 22-летнего нападающего 2 (1+1) очка при полезности "-7".
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