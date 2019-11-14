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Плющев: Ковальчук выбрал сомнительный клуб с определённым отношением к россиянам

Плющев: Ковальчук выбрал сомнительный клуб с определённым отношением к россиянам
Хоккей / НХЛ 0

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о будущем форварда Ильи Ковальчука, выведенного из основного состава «Лос-Анджелес Кингз».

«С самого начала было понятно, что клуб, который выбрал Илья и его представители, – очень сомнительный, с определённой историей отношения к российским игрокам от Войнова до Локтионова. Скорее Илья выбрал регион, который больше всего подойдёт его детям и супруге, и здесь в человеческом плане главу семьи можно только поддержать.

Но, к сожалению, все именно хоккейные прогнозы оправдались. В клуб пришёл уже третий тренер, но поддержки Ковальчук по-прежнему не получает. Илья не мальчик на побегушках, а большой мастер, солист, актёр. Это удар по самолюбию, нужно его не пропустить и, детально проанализировав ситуацию, найти выход.

Ковальчук на финише карьеры хотел завоевать Кубок Стэнли и войти в «Клуб тройного золота». Но «Лос-Анджелесу» ближе до Китая, чем до победы в плей-офф, поэтому с этой точки зрения клуб для Ильи бесперспективен. Значит, нужно менять команду. Это решать Илье. Как говорится, нужно находиться в компоте, чтобы обсуждать, что горько, а что сладко. Ковальчук – опытнейший игрок, у него сильные представители, все вместе они должны принять оптимальное решение. Но сидеть на лавке в «Лос-Анджелесе» – это самое сомнительное дело», — цитирует Плющева Russia-Hockey.

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Предыдущий российский опыт явно не в пользу Ильи.
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