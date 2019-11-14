Тренер «Ак Барса»: в составе есть и вынужденные, и плановые изменения
Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором».
«Конечно, мы довольны победой над «Авангардом», но игра получилась непростой. Это был матч равных соперников, и лишь детали повлияли на его исход.
Мы прежде всего играем в свой хоккей, но, естественно, смотрим, оцениваем и анализируем игру соперника. У «Трактора» поменялся тренер, поэтому думаю, что игроки достаточно мотивированы, хотят показать себя, команда борется за попадание в плей-офф. Это накладывает свой отпечаток на подготовку к матчу.
У нас есть и вынужденные изменения, есть и плановые. Те, кто будет сегодня на льду, готовы показывать качественный хоккей и стремиться к победе», – цитирует Перова пресс-служба казанского клуба.
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