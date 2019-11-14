Лукоянов: для «Трактора» каждый матч сейчас на вес золота. Выделю у них Косова

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором», который состоится сегодня, 14 ноября, в Казани.

«Думаю, будет другая игра, тем более у них поменялся тренер, есть новые игроки. Поэтому они приехали не просто отбывать номер, а выигрывать. Им это сейчас нужно как никогда, каждый матч у них сейчас на вес золота. Сегодня будет хороший хоккей, нам нужно действовать в том же ключе: играть, побеждать, забирать очки и радовать болельщиков.

Кого можно выделить в их составе? Могу только, наверное, выделить Ярослава Косова. Бывает время – следишь, как они играют. Он отличается от всех, всегда старается и ведёт команду за собой», – цитирует Лукоянова пресс-служба казанского клуба.