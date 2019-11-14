Р. Ротенберг: развиваем партнёрские отношения с Китаем, готовимся к ОИ-2022

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг во время рабочего визита в Пекин посетил спортивные и инфраструктурные объекты Олимпиады 2022 года.



«Партнёрские отношения с Китаем мы развиваем уже более трёх лет. Они позволяют нам планомерно готовиться к Олимпиаде-2022. Мы осмотрели олимпийские объекты и отметили, что наши китайские партнёры проделали очень большую работу. Помимо этого мы нашли базу для нашей сборной, где она будет готовиться до начала Игр, точно так же, как это было перед победной Олимпиадой в Корее. Отметим отличные условия, предлагаемые китайской стороной, на базе есть всё для тренировок и проживания: площадка размеров 60 на 26 метров, именно на такой пройдёт олимпийский хоккейный турнир, отлично оборудованные тренажёрные залы и многое другое для плодотворной работы», — цитирует Ротенберга официальный сайт ФХР.

Овечкин в Китае! В следующий раз он приедет сюда на Олимпиаду-2022? Капитан «Вашингтона» весело проводит время в Пекине в качестве посла НХЛ. Это хороший знак перед следующими Играми.