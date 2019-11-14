«Ак Барс» — «Трактор»: стали известны составы команд

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и челябинского «Трактора» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 14 ноября, начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Фрэттин;

Фазылзянов — Хенкель, Галиев — Тихонов — Зарипов;

Рукавишников — Юдин, А. Галимов — Основин — Лукоянов;

Журавлёв, Э. Галимов, Кара — Глухов — Фисенко.



«Трактор»:



Федотов (Демченко);

Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Щербак;

Калинин — Карпухин, Кэлоф — Малыхин — Кравцов;

Исаев — Меньшиков, Авцин — Карлин — Косов;

Сергиенко, Ясинский, Комаров — Коньков — Фатеев.