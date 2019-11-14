«Ак Барс» — «Трактор»: стали известны составы команд
Стали известны составы казанского «Ак Барса» и челябинского «Трактора» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 14 ноября, начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ак Барс»:
Билялов (Рейдеборн);
Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Фрэттин;
Фазылзянов — Хенкель, Галиев — Тихонов — Зарипов;
Рукавишников — Юдин, А. Галимов — Основин — Лукоянов;
Журавлёв, Э. Галимов, Кара — Глухов — Фисенко.
«Трактор»:
Федотов (Демченко);
Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Щербак;
Калинин — Карпухин, Кэлоф — Малыхин — Кравцов;
Исаев — Меньшиков, Авцин — Карлин — Косов;
Сергиенко, Ясинский, Комаров — Коньков — Фатеев.
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