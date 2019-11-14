Берюбе: посмотрим, сыграет ли Костин

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мыслями о возможном дебюте российского нападающего Клима Костина в составе команды. Костин накануне был вызван в основную команду из фарм-клуба «Сан-Антонио Рэмпейдж».
«Посмотрим, сыграет ли Костин. У нас нет дополнительного нападающего, так что в матчах, которые идут подряд и мы находимся в дороге, мы должны вызвать этого парня, чтобы быть застрахованными от неожиданностей.
Вызов Костина поможет ему, даже если он не сыграет. Время, проведённое рядом с парнями из НХЛ, тренировка в НХЛ, на которой можно увидеть темп игры и исполнение, — это не будет обидно», — приводит слова Берюбе журналист Джереми Рутерфорд.
В нынешнем сезоне российский форвард провёл за «Сан-Антонио Рэмпейдж» 13 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами. Это первый вызов 20-летнего нападающего в главную команду. На его счету нет ни одного матча в НХЛ.
- 14 ноября 2019
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