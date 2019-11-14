Скабелка: «Барыс» хотел играть по-другому. Могли вообще ничего не взять

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:3 ОТ).



«Матч получился с обоюдными шансами как на победу, так и на проигрыш. Взяли одно очко. Могли вообще ничего не взять, могли и два очка взять. Думаю, три очка с выезда из четырёх — не так плохо, учитывая такую плотность в таблице.



Качество игры, наверное, оставляет желать лучшего. Мы бы хотели немного по-другому играть, но пока что есть то есть. Готовимся к следующей встрече», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Счёт открыла команда хозяев, на четвёртой минуте голом отметился защитник Артём Волков. Вскоре «Барыс» восстановил равновесие на табло усилиями Леонида Метальникова, после чего вышел вперёд благодаря заброшенной шайбе Никиты Михайлиса. На 37-й минуте «Динамо» забило второй гол, автором которого стал нападающий Игорь Полыгалов. Третий период прошёл без голов, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу «Динамо» принёс форвард Дмитрий Яшкин.

Московское «Динамо» одолело «Барыс» в овертайме