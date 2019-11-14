Крикунов: два поражения выбили «Динамо» из колеи. Ерёменко хотели поддержать

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Барысом» (3:2 ОТ).



«Эти два поражения в матчах с «Авангардом» и «Нефтехимиком» выбили команду из колеи. Сегодня нужна была победа. Ребята понимали это, и когда начали проигрывать, пошёл какой-то мандраж. Хорошо, что всё хорошо закончилось. А так ребята старались, Бочаров выручил команду. Всё встало на место.



За два матча допустили ошибок больше, чем за весь октябрь? Я согласен с вами. Это в первую очередь связано с тем, что у «Динамо» всего шесть защитников. Постоянно играют одни и те же. Видите, сегодня даже в восемь защитников действовали для того, чтобы разгрузить эту шестёрку. Тем более Зайцев за последнюю неделю сыграл три матча за сборную, два уже здесь. Это пять матчей за восемь дней. Очень тяжело.



Ерёменко хотели поддержать после «Нефтехимика»? Да», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» одолело «Барыс» в овертайме