Звено Кадейкина забило 12 голов в 11 последних матчах, три из них — ЦСКА

Сдерживающая тройка уфимского «Салавата Юлаева» Кугрышев – Кадейкин – Жарков поучаствовала в 12 голах команды в последних 11 матчах. Три из них были забиты в последнем матче, с ЦСКА, при счёте 2:2, завершившемся победой «Салавата» со счётом 5:2.

В этих матчах на счету Александра Кадейкина 9 очков (5+4), у Владимира Жаркова — 4 (1+3), у Дмитрия Кугрышева – 14 (5+9). До перевода в сочетание Кадейкина и Жаркова на счету Кугрышева было 3 (1+2) очка в 13 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

«Салават Юлаев» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 35 очков в 27 встречах. В последних трёх встречах «Салават Юлаев» одержал три победы с общим счётом 16:4.