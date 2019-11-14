Звено Кадейкина забило 12 голов в 11 последних матчах, три из них — ЦСКА
Сдерживающая тройка уфимского «Салавата Юлаева» Кугрышев – Кадейкин – Жарков поучаствовала в 12 голах команды в последних 11 матчах. Три из них были забиты в последнем матче, с ЦСКА, при счёте 2:2, завершившемся победой «Салавата» со счётом 5:2.
В этих матчах на счету Александра Кадейкина 9 очков (5+4), у Владимира Жаркова — 4 (1+3), у Дмитрия Кугрышева – 14 (5+9). До перевода в сочетание Кадейкина и Жаркова на счету Кугрышева было 3 (1+2) очка в 13 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
«Салават Юлаев» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 35 очков в 27 встречах. В последних трёх встречах «Салават Юлаев» одержал три победы с общим счётом 16:4.
ЦСКА впервые с 2017 года проиграл три матча подряд, уступив «Салавату»
- 14 ноября 2019
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