Буцаев: причина поражения не в усталости, всё идёт от головы
Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с ярославским «Локомотивом» (3:6).
«Команду соперника и лично Майкла Пелино поздравляю с победой. Теперь нам понятна причина нашего поражения. Действительно, сегодня «Локомотив» был сильнее нас во всех компонентах. Он был более заряжен на борьбу. Мы же хорошо играли только в третьем периоде.
Причины поражения не в усталости, мы ведь все в равных условиях. Думаю, всё идет от настроя, от головы. Ещё раз скажу, что соперник сегодня просто был сильнее нас – это одна из причин нашего поражения», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Нефтехимик» проиграл «Локомотиву», прервав победную серию
- 14 ноября 2019
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