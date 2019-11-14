Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Буцаев: причина поражения не в усталости, всё идёт от головы

Буцаев: причина поражения не в усталости, всё идёт от головы
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с ярославским «Локомотивом» (3:6).

«Команду соперника и лично Майкла Пелино поздравляю с победой. Теперь нам понятна причина нашего поражения. Действительно, сегодня «Локомотив» был сильнее нас во всех компонентах. Он был более заряжен на борьбу. Мы же хорошо играли только в третьем периоде.

Причины поражения не в усталости, мы ведь все в равных условиях. Думаю, всё идет от настроя, от головы. Ещё раз скажу, что соперник сегодня просто был сильнее нас – это одна из причин нашего поражения», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Нефтехимик» проиграл «Локомотиву», прервав победную серию
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019