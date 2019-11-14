Судьи не испугались ЦСКА. Это было сложно, но «Салават» заслужил победу

Уфа выиграла в третий раз подряд, а ЦСКА уступил в третий раз кряду.

«Кризиса в ЦСКА нет»

«Мы бываем расстроены каждым поражением, необязательно от «Спартака». Думаю, что плюс только в том, что вытащили игру с 0:2 и заработали очко. Но чего-то не хватило, нужно ещё работать. На Евротур не ездил, было пару дней выходных, потом работали с командой. Состояние нормальное, готовимся дальше в штатном режиме. Никакого кризиса в ЦСКА нет, всё нормально. Готовимся к Уфе, тоже хороший соперник», — заявил «Чемпионату» защитник «армейцев» Никита Нестеров после матча со «Спартаком».

«Спартак» впервые за 6 лет выиграл у ЦСКА! Всё решил гол на последней минуте ОТ Дубль у победителей оформил Илья Зубов, а Юлиус Гудачек совершил уйму спасений.

Дело в том, что в последних шести матчах команда Игоря Никитина проиграла в четырёх встречах. Разумеется, сразу поползли слухи о возможных изменениях в тренерском штабе красно-синих, игровом кризисе ЦСКА. Но в клубе резких движений не делают, тренеры продолжают работать, а команда – находиться в группе лидеров.

«Салават Юлаев», разгромив со счётом 9:1 минское «Динамо», удачно стартовал и сразу после паузы на Кубок Карьяла. Уфимцы выиграли в гостях в овертайме у рижского «Динамо». Но так как рижане выступают в Западной конференции, да ещё и находятся на последнем месте, то ничего страшного в том, что юлаевцы позволили сопернику заработать очко, нет.

Мастерство Умарка и курьёз Сорокина

В начале первого периода Умарк дважды схватил двухминутные удаления, но пробить Метсолу и реализовать лишнего хозяева не сумели. Соперник ответил мгновенно, а Умарк реабилитировался: Хартикайнен из-за ворот сделал передачу на шведа, Линус выдержал паузу и бросил, шайба попала в штангу, Ларсен угадал с отскоком и добавил с пятака в цель.



ЦСКА ответил в следующей же атаке. Москвичи накрыли соперника в средней зоне, Толчинский по правому краю прошёл, далее выполнил передачу на дальнюю штангу, откуда Светлаков замкнул атаку. Андрей не собирался останавливаться и забил ещё.



Робинсон через правый борт откинул шайбу к чужой синей линии, Андрей подхватил атаку, докатил до ворот и бросил с неудобной руки — шайба прошла под щитками вратаря. Правда, уйти на перерыв ведя в счёте москвичи не смогли. Последовал бросок с кистей практически от синей линии, Сорокин не удержал шайбу под рукой, после чего та проползла за линию ворот. Курьёз в исполнении голкипера москвичей, но с кем не бывает?

ЦСКА впервые при Никитине проиграл три матча подряд

Во втором периоде команды решили сбавить обороты и осторожнее сыграть в обороне. В одном из эпизодов Пашнин применил мощный силовой приём против Толчинского – Сергей с трудом поднялся и еле добрался до скамейки запасных. Случился и забавный эпизод: судьи сперва удалили форварда Иржи Секача, а затем отменили своё решение и выпустили его с лавки. Такое увидишь нечасто. Но игры в большинстве «Салават» всё же дождался – Науменкова наказали малым штрафом за подножку.

Большинство гостей перешло и в третий период, но реализовать его юлаевцы не сумели. В результате в одной из атак Толчинский удачно сыграл на добивании и протолкнул шайбу в сетку. Николай Цулыгин взял запрос на помеху вратарю, так как Светлаков ударил клюшкой по щитку Метсолы. Обслуживавшие встречу главные судьи Гашилов и Бондарь долго смотрели повтор, в результате чего приняли логичное решение отменить взятие ворот.

Схожая ситуация случилась и у владений Сорокина. Пашнин бросил по воротам Сорокина, упал и врезался во вратаря, а шайба тем временем заползала за ленточку. Судьи снова отправились смотреть повтор, но на этот раз гол засчитали, так как контакт с Ильёй не помешал голкиперу отразить шайбу, она и так попадала в ворота.

Вскоре Уфа забила в четвёртый раз – Майоров на пятаке выиграл борьбу у соперника и протолкнул шайбу в цель. Игорь Никитин выглядел растерянным, игра у его команды не клеилась. За секунду до сирены Кугрышев поразил уже пустые ворота. 5:2 – с таким счётом выиграла Уфа.

Звено Кадейкина забило 12 голов в 11 последних матчах, три из них — ЦСКА

ЦСКА впервые проиграл при Игоре Никитине три матча подряд. В последний раз «армейцы» уступали три матча подряд ещё с Дмитрием Квартальновым в полуфинале Западной конференции «Локомотиву» в марте 2017 года. Кроме того, уфимцы впервые с 20 февраля 2011 года обыграли «армейцев» в Москве.