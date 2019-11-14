Пашнин: оборона ЦСКА сплоховала, ребята не помогали Сорокину

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Пашнин поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (5:2)



«Сегодня было много остановок, судьи сбивали ритм игры своими просмотрами. Напряжённая игра, играли две хороших команды. Это оказалось нам на руку? Нельзя так говорить. Всё было по-честному. Мы больше заслужили эту победу. Все ребята выкладывались, ни к кому нет претензий. Все красавцы, у нас хороший коллектив. Оборона у ЦСКА сплоховала, и Сорокину просто не повезло, потому что ребята не выручали его, не помогали. Много бросков было. Так нельзя. Тем более, Сорокин – один из лучших вратарей в России.



Мой гол? Ребята отборолись в углу, получилась контратака. Я просто бросал, особо даже не смотрел, куда. Сорокин здорово играет, ему трудно забить – он смотрит в глаза и видит, куда ты бросаешь. Мы не волновались во время видеопросмотра. У нас есть видео-оператор, мы всё посмотрели и знали, что был чистый гол.



Отменённый гол ЦСКА мы также посмотрели и знали, что было неправильное взятие ворот. Даже на видеокубе показали, там всё видно было. Не знаю, почему так долго смотрели.



Здорово было сыграть первый матч против ЦСКА после ухода из команды. Сначала было как на тренировке, просто давно ребят не видел. А так, конечно, они молодцы. Как обычно, от своей тактики не отходят. В первом периоде нам просто нужно было выдержать их натиск, и мы это сделали. Было много удалений, это было тяжело, но мы выстояли и потом забили. Просто играли свою игру и получали удовольствие.



Кончено, приятно выиграть, тем более у хорошей команды. С ними классно играть, когда постоянно чувствуешь давление. Это же здорово, это хоккей. Ты должен получать от этого удовольствие. Это не проходные матчи, они проходят уже на уровне плей-офф. Чувствуется разница.



Двухочковая система сделала турнирную таблицу плотнее, все стараются зацепиться. Можно подняться с пятого места сразу на первое. Это здорово, добавляет накала игре, так как каждая команда борется за каждое очко.



Важно ли занять первое место в дивизионе? Важно играть в свою игру на протяжении всего сезона, в плей-офф мы в любом случае попадём. Сезон даётся для того, чтобы отточить все мелочи и в плей-офф показать свой лучший хоккей», — передаёт слова Пашнина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

Судьи не испугались ЦСКА. Это было сложно, но «Салават» заслужил победу Уфа выиграла в третий раз подряд, а ЦСКА уступил в третий раз кряду.