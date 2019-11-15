«Флорида» проиграла «Виннипегу». Бобровский пропустил 4 гола
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча состоялась на стадионе Би-Би-энд-Ти-центр и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов получил 22 минуты и 51 секунду игрового времени и не отметился результативными действиями. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов провёл на площадке 21 минуту и 11 секунд, завершив игру с коэффициентом полезности +1. Голкипер Сергей Бобровский пропустил 4 гола.
Таким образом, «Флорида» потерпела первое поражение после двух побед подряд. «Виннипег» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.
В следующем матче «Флорида Пантерз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Виннипег» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Моррисси (Шайфли, Лайне) – 23:45' (5x5) 1:1 Барков (Хоффман, Яндл) – 35:08' (5x4) 1:2 Элерс (Лайне, Шайфли) – 44:28' (5x5) 2:2 Трочек (Бойл, Коннолли) – 47:13' (5x5) 2:3 Шайфли (Лайне, Коннор) – 54:52' (5x5) 2:4 Лаури (Копп, Пулман) – 57:02' (5x5) 3:4 Трочек (Хоффман, Яндл) – 58:26' (6x5)
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