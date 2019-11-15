«Флорида» проиграла «Виннипегу». Бобровский пропустил 4 гола

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча состоялась на стадионе Би-Би-энд-Ти-центр и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов получил 22 минуты и 51 секунду игрового времени и не отметился результативными действиями. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов провёл на площадке 21 минуту и 11 секунд, завершив игру с коэффициентом полезности +1. Голкипер Сергей Бобровский пропустил 4 гола.

Таким образом, «Флорида» потерпела первое поражение после двух побед подряд. «Виннипег» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.

В следующем матче «Флорида Пантерз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Виннипег» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».