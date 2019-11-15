В 8 из 16 матчей нынешнего сезона Бобровский пропускал четыре и более шайбы

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча состоялась на стадионе Би-Би-энд-Ти-центр и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский парировал 26 из 30 бросков, в восьмой раз в сезоне пропустив четыре шайбы за матч. Всего российский голкипер в 8 из 16 матчей нынешнего сезона пропускал четыре и более шайбы. В среднем за матч в сезоне-2019/20 он отражает чуть более 88% бросков и пропускает больше 3,5 шайбы.

В предыдущем матче с «Бостон Брюинз» Бобровский пропустил четыре шайбы за два периода после 23 бросков и был заменён на Cэма Монтембо. Канадский вратарь парировал 15 бросков из 15 и одержал победу в серии буллитов.