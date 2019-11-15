Макдэвид и Драйзайтль повторили достижение «Эдмонтона» 10-летней давности
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
Главный героем встречи стал Коннор Макдэвид, который забил три гола и сделал три результативные передачи. Его партнёр по звену Леон Драйзайтль записал на свой счёт пять результативных передач. Последними двумя игроками «Ойлерз», набравшими пять очков в одном матче, были Дастин Пеннер и Алеш Хемски (октябрь 2009 года).
Драйзайтль лидирует в гонке бомбардиров НХЛ. В сезоне на счету Леона 41 (15+26) очко в 21 матче. Макдэвид отстаёт от партнёра на четыре очка. Топ-3 замыкает нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, в активе которого 31 (16+15) очко в 20 матчах.
Макдэвид обновил личный рекорд по очкам за матч. Он второй бомбардир сезона НХЛ
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