Малкин: огонь – это то, что нужно «Питтсбургу». Я сам должен стать огнём

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался относительно травмы форварда Сидни Кросби. Капитан «Пингвинз» перенёс операцию и пропустит минимум шесть недель.

«Будет нелегко. Сид — наш лидер, наш капитан. Понимаю, какие ожидания возлагаются теперь на меня, и, конечно, сделаю всё, что смогу. Постараюсь быть хорошим лидером и на льду, и в раздевалке, и вне катка.



Понимаю, что тренер, наверное, будет давать мне больше игрового времени. Знаю, что в прошлом матче я неудачно сыграл в овертайме, и соперник забил. Знаю, что должен в некоторых эпизодах играть лучше, надёжнее, умнее», – цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.

Отметим что во время медиасессии прозвучала сирена погрузочной машины, напоминавшая пожарную.

«У нас пожар? Бежим отсюда? Хотя нет, огонь – это как раз то, что нам сейчас нужно. Я сам должен стать огнём!» – добавил Малкин.