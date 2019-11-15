Тихонов: в СКА с пониманием отнеслись к просьбе. Благодарен, что меня обменяли

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов рассказал о подробностях перехода в казанский клуб в результате обмена со СКА.

«Я давно не играл, меня редко ставили в состав. Хотелось либо шанс получить, либо двигаться дальше. В СКА с понимаем отнеслись к моей просьбе. «Ак Барс» проявил большое желание видеть меня в команде. Я благодарен, что меня обменяли, и сейчас дадут шанс. Это то, что надо.

Я не знал вообще о вариантах. Как только сказали об «Ак Барсе» — сразу обрадовался. Тут классный город, болельщики, сильная команда, идёт на первом месте. Думаю, сейчас это самый лучший вариант в КХЛ для меня.

Почему не играл в СКА? Были разные моменты, сейчас не хочется ворошить прошлое, я настроен на сегодняшний день и на будущее. Хочу здесь доказать, что я за хоккеист. Ситуации бывают разные, так или иначе сейчас я в другой команде.

Я разговаривал не только с Кудашовым, но и с другими тренерами, руководством. Понимаю, что всем интересно узнать подробности, но рассказывать об этом не хотелось бы. Мне нужно проявить себя в «Ак Барсе»", — цитирует Тихонова пресс-служба КХЛ.