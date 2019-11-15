Волков: в Америке меньше, чем за тысячу долларов, квартиру не снимешь

Нападающий системы «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Волков рассказал о ценах в Северной Америке.

«В Сиракьюзе дорогая жизнь. Это из-за университета. Я думал, что жилье будет дешевле. Мы ездили в Шарлотт, там погода отличная, город суперский. Ради интереса залез посмотреть, за сколько можно снять апартаменты. И они стоили дешевле, чем в Сиракьюзе.

В Америке меньше, чем за тысячу долларов, квартиру ты не снимешь. В этом году я снял квартиру в том же доме, в котором жил в первый сезон. Только тогда я снял за две тысячи долларов. Меня спустили последним, когда я приехал, то мои ребята все уже нашли жилье. А это Сиракьюз, не Нью-Йорк, где на каждом шагу можно найти квартиру. Плюс начался учебный год, все места заняли. Я не хотел брать машину в лизинг или покупать. Арена находится в центре, я и хотел жить в центре. Квартира за две тысячи долларов меня шокировала, до этого я жил в Питере и снимал за 23 тысячи рублей. Причём хорошую, в новом доме с евроремонтом. В Шарлотте в центре города можно было снять за полторы тысячи, но там в доме и бассейн есть, потому что климат хороший. Сейчас тоже снимаю за полторы, агент помог договориться, да и я сам теперь могу объяснить, почему хочу дешевле.

В первый год цены вообще вызывали удивление: еда, такси, рестораны. Когда переезжаешь из России в Америку, то нельзя переводить цены в рубли. Идёшь в продуктовый и думаешь, как молоко может стоить 200 рублей? Такси то же самое: ехать три минуты, а стоит 10 долларов. Это 650 рублей, а в Питере за 300 мог через полгорода проехать. Потом привык, теперь знаю все стандартные цены в Америке и проще ко всему отношусь.

На жизнь мне хватало. У меня же есть подписной бонус — 92,5 тысячи долларов в год плюс зарплата в 70 тысяч. Я толком ничего не покупал на эти деньги, бонус так и лежит на счету, зарплаты на всё хватало, и даже получается откладывать. При этом я ни в чём себе не отказывал, мог спокойно что-то купить в магазине, даже дорогое», — цитирует Волкова Sport24.