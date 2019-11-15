Волков: в Америке меньше, чем за тысячу долларов, квартиру не снимешь

Нападающий системы «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Волков рассказал о ценах в Северной Америке.
«В Сиракьюзе дорогая жизнь. Это из-за университета. Я думал, что жилье будет дешевле. Мы ездили в Шарлотт, там погода отличная, город суперский. Ради интереса залез посмотреть, за сколько можно снять апартаменты. И они стоили дешевле, чем в Сиракьюзе.
В Америке меньше, чем за тысячу долларов, квартиру ты не снимешь. В этом году я снял квартиру в том же доме, в котором жил в первый сезон. Только тогда я снял за две тысячи долларов. Меня спустили последним, когда я приехал, то мои ребята все уже нашли жилье. А это Сиракьюз, не Нью-Йорк, где на каждом шагу можно найти квартиру. Плюс начался учебный год, все места заняли. Я не хотел брать машину в лизинг или покупать. Арена находится в центре, я и хотел жить в центре. Квартира за две тысячи долларов меня шокировала, до этого я жил в Питере и снимал за 23 тысячи рублей. Причём хорошую, в новом доме с евроремонтом. В Шарлотте в центре города можно было снять за полторы тысячи, но там в доме и бассейн есть, потому что климат хороший. Сейчас тоже снимаю за полторы, агент помог договориться, да и я сам теперь могу объяснить, почему хочу дешевле.
В первый год цены вообще вызывали удивление: еда, такси, рестораны. Когда переезжаешь из России в Америку, то нельзя переводить цены в рубли. Идёшь в продуктовый и думаешь, как молоко может стоить 200 рублей? Такси то же самое: ехать три минуты, а стоит 10 долларов. Это 650 рублей, а в Питере за 300 мог через полгорода проехать. Потом привык, теперь знаю все стандартные цены в Америке и проще ко всему отношусь.
На жизнь мне хватало. У меня же есть подписной бонус — 92,5 тысячи долларов в год плюс зарплата в 70 тысяч. Я толком ничего не покупал на эти деньги, бонус так и лежит на счету, зарплаты на всё хватало, и даже получается откладывать. При этом я ни в чём себе не отказывал, мог спокойно что-то купить в магазине, даже дорогое», — цитирует Волкова Sport24.
- 15 ноября 2019
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
13:18
-
13:01
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
11:05
-
10:47
-
10:25
-
10:11
-
10:00
-
09:43
-
09:33
-
09:27
-
09:15
-
08:44
-
08:27
-
08:19
-
08:08
-
08:04
-
07:57
-
07:53
-
07:46
-
07:35
-
06:49
-
06:43
-
06:37
-
06:25
-
06:19
-
06:14