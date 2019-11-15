Стал известен состав сборной России U18 для подготовки к Мировому кубку вызова

Стал известен состав юниорской сборной России U18 на учебно-тренировочный сбор перед Мировым кубком вызова U18 в Новогорске, информирует пресс-служба ФХР. Традиционный турнир пройдет с 8 по 15 декабря в Доусон Крик (Канада).



Для подготовки к турниру вызваны 34 игрока, выступающие в России:

Вратари: Егор Гуськов (“Локо”), Платон Задорожный (“Атланты”), Максим Моторыгин (“Динамо М”), Богдан Нефедов (“Сибирские снайперы”).

Защитники: Семён Буйван, Андрей Гусев (оба — “Стальные Лисы”), Кирилл Ващилин, Егор Смирнов (оба — “Динамо М), Артём Грушников («Красная Армия»), Артём Захаров (“Крылья Советов”), Алексей Егоров (“Спартак”), Филат Зотов (“Русские Витязи”), Кирилл Кирсанов («СКА-1946»), Дмитрий Костенко (“Ладья”), Шакир Мухамадуллин (“Толпар”), Артём Мурылёв (“Омские Ястребы”).

Нападающие: Никита Буруянов, Игнат Коханин (оба — «Динамо-СПб»), Семён Демидов, Иван Зинченко (оба — “Русские Витязи”), Артём Дидковский (“Крылья Советов”), Иван Дидковский, Дмитрий Злодеев, Александр Кисаков (все — «Динамо М»), Дмитрий Зуган («Красная Армия»), Раиль Кабиров (“Спутник”), Никита Кирьянов (“Локо”), Владимир Машков (“Омские Ястребы”), Александр Пашин (“Толпар”), Станислав Рангаев (“Ладья”), Илья Рычков, Марат Хуснутдинов (оба — «СКА-1946»), Павел Тютнев, Еремей Шумилин (оба — “Локо”).

В Канаде к команде присоединятся пять российских игроков североамериканских клубов: защитники Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA), Кирилл Стеклов (“Лондон Найтс”, OHL) и Даниил Чайка (“Гелф Сторм”, OHL) и нападающие Даниил Гущин (“Маскегон Ламберджекс”, USHL) и Василий Пономарёв (“Шоуиниган Катарактс”, QMJHL).