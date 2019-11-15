Главный тренер «Лос-Анджелеса»: Ковальчук — такой же игрок, как и остальные

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан прокомментировал исключение российского форварда Ильи Ковальчука из состава команды. Маклеллан подчеркнул, что к Ковальчуку он относится таким же образом, как и к остальным хоккеистам.
«Ковальчук — такой же игрок, как и остальные. Мы ко всем игрокам относимся одинаково. Если игра будет не идти у Тайлера Тоффоли, Адриана Кемпе или кого-то другого, они также будут выведены из состава», — приводит слова Маклеллана пресс-служба НХЛ.
Ранее стало известно, что «Лос-Анджелес» вывел Ковальчука из состава на неопределённый срок. Появились слухи о скором разрыве контракта с россиянином.
В текущем сезоне 36-летний форвард принял участие в 17 матчах НХЛ и набрал лишь 9 (3+6) очков при показателе полезности «-10».
- 15 ноября 2019
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