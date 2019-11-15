Михаил Анисин забросил первую шайбу за «Хумо». У него шесть очков в семи матчах
В очередном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги «Хумо» на домашнем льду переиграл «ОЭРДЖИ». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу команды Евгения Попихина.
Автором одного из гола в составе победителей стал российский нападающий Михаил Анисин. Для 31-летнего форварда эта шайба стала первой в узбекском клубе. В нынешнем сезоне лучший снайпер розыгрыша Кубка Гагарина -2012 принял участие в семи матчах регулярного чемпионата ВХЛ, отметившись 6 (1+5) очками при полезности "-4".
В минувшем сезоне Анисин защищал цвета румынской «Чиксереды». В 23 матчах он отметился 11 голами и 26 результативными передачами. В межсезонье Анисин заключил пробный контракт с ХК «Сочи», но не смог пробиться в состав клуба.
Анисин ткнул соперника на скамейке клюшкой и получил дисквалификацию
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