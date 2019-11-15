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«Витязь» потерпел восьмое поражение в девяти матчах, проиграв рижскому «Динамо»

«Витязь» потерпел восьмое поражение в девяти матчах, проиграв рижскому «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» принимало в столице Латвии «Витязь». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Гиртса Анкипанса. «Витязь» потерпел восьмое поражение в девяти матчах, а рижский клуб одержал вторую победу подряд.

Хозяева открыли счёт в середине первого игрового отрезка благодаря голу Картера Эштона в большинстве. Во втором периоде преимущество рижан укрепил Гинтс Мейя. В заключительной двадцатиминутке Никита Сетдиков в третий раз огорчил «Витязь», а Андрис Джериньш отличился в меньшинстве.

17 ноября рижское «Динамо» встретится на своей площадке с ХК «Сочи». Подмосковный клуб в этот же день проведёт выездной матч с «Торпедо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2019, пятница. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
4 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Эштон (Бартулис, Сетдиков) – 10:48' (5x4)   2:0 Мейя – 35:01' (5x5)   3:0 Сетдиков – 48:42' (5x5)   4:0 Джериньш – 52:48' (en)
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