«Витязь» потерпел восьмое поражение в девяти матчах, проиграв рижскому «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» принимало в столице Латвии «Витязь». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Гиртса Анкипанса. «Витязь» потерпел восьмое поражение в девяти матчах, а рижский клуб одержал вторую победу подряд.



Хозяева открыли счёт в середине первого игрового отрезка благодаря голу Картера Эштона в большинстве. Во втором периоде преимущество рижан укрепил Гинтс Мейя. В заключительной двадцатиминутке Никита Сетдиков в третий раз огорчил «Витязь», а Андрис Джериньш отличился в меньшинстве.



17 ноября рижское «Динамо» встретится на своей площадке с ХК «Сочи». Подмосковный клуб в этот же день проведёт выездной матч с «Торпедо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.