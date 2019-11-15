Защитник «Калгари», потерявший сознание на тренировке, выписан из больницы

Защитника «Калгари Флэймз» Ти Джей Броди отпустили домой, где он продолжит лечение, сообщает официальный сайт канадского клуба.



Ранее Броди не сумел завершить тренировку своей команды. 29-летний игрок потерял сознание во время общих занятий. Тренировка была остановлена, а Броди покинул лёд лишь при помощи врачей. Сообщается, что игрок был в сознании. Хоккеист получил необходимую помощь от врачей, прошёл все медицинские тесты, после чего его выписали из больницы.



Клуб отказался давать расширенные комментарии до полного обследования хоккеиста.



В текущем сезоне Ти Джей Броди в среднем проводит на льду 19 минут 12 секунд. В его активе восемь результативных передач в 21 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Защитник «Калгари» потерял сознание на тренировке