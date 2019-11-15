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Защитник «Калгари», потерявший сознание на тренировке, выписан из больницы

Защитник «Калгари», потерявший сознание на тренировке, выписан из больницы
Хоккей / НХЛ 0

Защитника «Калгари Флэймз» Ти Джей Броди отпустили домой, где он продолжит лечение, сообщает официальный сайт канадского клуба.

Ранее Броди не сумел завершить тренировку своей команды. 29-летний игрок потерял сознание во время общих занятий. Тренировка была остановлена, а Броди покинул лёд лишь при помощи врачей. Сообщается, что игрок был в сознании. Хоккеист получил необходимую помощь от врачей, прошёл все медицинские тесты, после чего его выписали из больницы.

Клуб отказался давать расширенные комментарии до полного обследования хоккеиста.

В текущем сезоне Ти Джей Броди в среднем проводит на льду 19 минут 12 секунд. В его активе восемь результативных передач в 21 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Защитник «Калгари» потерял сознание на тренировке
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